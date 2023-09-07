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Шахраї вигадали нову схему обману українців, використовуючи програму "єВідновлення"

Україна, Четвер 07 вересня 2023 11:57
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Шахраї вигадали нову схему обману українців, використовуючи програму "єВідновлення" Фото: шахраї вигадали нову схему обману, використовуючи програму "єВідновлення" (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

У Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті міської ради Чугуєва.

В міськраді зазначають, що так діють шахраї.

"Місцева комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" відвідує заявників виключно за попереднім узгодженням з ними!" - нагадують спеціалісти.

Варто пам'ятати, як наголошують в повідомленні, якщо спеціалісти програми заздалегідь не зателефонували з міської ради та не попередили про візит представників комісії, то ви маєте справу з шахраями.

"Тому закликаємо вас бути уважними та у разі необхідності звертатись до поліції", - радять мешканцям.

Програма "єВідновлення"

З 10 травня в Україні дали старт програмі "єВідновлення". Вона дозволяє отримати до 200 тис. грн компенсації тим, у кого зафіксовано пошкодження житла у зв'язку з обстрілами. Крім того, із 15 серпня виплати можуть отримати і власники зруйнованого житла. На даний момент картку для отримання виплат можна відкрити більш ніж у 10 банків України.

Для подання заяви про компенсацію достатньо зробити кілька кліків у додатку "Дія". Докладніше про те, як подати заявку та отримати виплати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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