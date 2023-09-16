Вы выиграли приз! В МВД рассказали, как уберечься от мошенников

Мошенники могут выманивать деньги у людей, обещая им дорогие подарки за якобы выигрыш в фейковых розыгрышах.

Как уберечь себя от мошенников - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как действуют злоумышленники?

Звонят или отправляют SMS-сообщение.

Сообщают, что вы выиграли "ценный приз".

Просят уплатить так называемый "налог" или предоставить свои персональные данные.

После этого мошенники получают средства и, конечно, не посылают никаких "подарков" своим жертвам.

Как уберечь себя?

Вспомните, участвовали ли вы в акциях, конкурсах.

Не перечисляйте деньги незнакомцам.

Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, которая проводила акцию

Сообщите о происшествии полиции.

Мошеннические схемы

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей. Они ходят по квартирам и домам, выдают себя за госслужащих и предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення".

Еще одним методом мошенничества является присвоение финансового номера людям, которые не имеют к нему отношения. Злоумышленники делают это путем дистанционной замены SIM-карт. РБК-Украина рассказывает, как обезопасить свой финансовый номер от мошенников.

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