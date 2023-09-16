ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вы выиграли приз! В МВД рассказали, как уберечься от мошенников

Суббота 16 сентября 2023 20:06
UA EN RU
Вы выиграли приз! В МВД рассказали, как уберечься от мошенников Иллюстративное фото: в МВД рассказали, как уберечься от мошенников (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Мошенники могут выманивать деньги у людей, обещая им дорогие подарки за якобы выигрыш в фейковых розыгрышах.

Как уберечь себя от мошенников - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как действуют злоумышленники?

  • Звонят или отправляют SMS-сообщение.
  • Сообщают, что вы выиграли "ценный приз".
  • Просят уплатить так называемый "налог" или предоставить свои персональные данные.

После этого мошенники получают средства и, конечно, не посылают никаких "подарков" своим жертвам.

Как уберечь себя?

  • Вспомните, участвовали ли вы в акциях, конкурсах.
  • Не перечисляйте деньги незнакомцам.
  • Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, которая проводила акцию
  • Сообщите о происшествии полиции.

Мошеннические схемы

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей. Они ходят по квартирам и домам, выдают себя за госслужащих и предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення".

Еще одним методом мошенничества является присвоение финансового номера людям, которые не имеют к нему отношения. Злоумышленники делают это путем дистанционной замены SIM-карт. РБК-Украина рассказывает, как обезопасить свой финансовый номер от мошенников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины шахраї в Україні мошенническая схема
NEWS
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна