Ви ще такого не їли: рецепт незвичного сендвіча з сиром та карамелізованою цибулею

Рецепт смачного сендвіча з карамелізованою цибулею та сиром (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сендвіч з сиром та карамелізованою цибулею - це новий гастрономічний хіт, який підкорить серця гурманів. Ідеальний баланс солоного та солодкого робить цю страву зовсім не схожою на інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Прощишиної.

Рецепт сендвіча з сиром та карамелізованою цибулею 

Інгредієнти:

  • тостовий хліб
  • сир, який гарно плавиться (чедер)
  • білок для змащування країв хліба
  • цибуля
  • коричневий цукор
  • масло вершкове 

Спосіб приготування

Візьміть тостовий хліб, розкачайте скалкою та покладіть на нього сир. Цибулю дрібно наріжте та покладіть на сковорідку, додайте трохи масла,  цукру, перемішайте та готуйте до готовності на малому вогні.

Карамелізація цибулі для сендвіча (фото: кадр з відео)

Після цього покладіть цибулю на сир та зверху покладіть ще трохи сиру. Однак, не накладайте багато начинки, тому що хліб може розірватися.

Сендвіч з карамелізованою цибулею (фото: кадр з відео)

Краї хліба на якому начинка, змастіть білком яйця, прикрийте іншою скибкою, притисніть та підсмажте на сковорідці до хрумкої скоринки.

Сендвіч з карамелізованою цибулею (фото: кадр з відео)

