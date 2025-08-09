RU

Вы еще такого не ели: рецепт необычного сэндвича с сыром и карамелизированным луком

Рецепт вкусного сэндвича с карамелизированным луком и сыром (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сэндвич с сыром и карамелизированным луком - это новый гастрономический хит, который покорит сердца гурманов. Идеальный баланс соленого и сладкого делает это блюдо совсем не похожим на другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Прощишиной.

Рецепт сэндвича с сыром и карамелизированным луком

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • сыр, который хорошо плавится (чеддер)
  • белок для смазывания краев хлеба
  • лук
  • коричневый сахар
  • масло сливочное

Способ приготовления

Возьмите тостовый хлеб, раскатайте скалкой и положите на него сыр. Лук мелко нарежьте и положите на сковородку, добавьте немного масла, сахара, перемешайте и готовьте до готовности на малом огне.

Карамелизация лука для сэндвича (фото: кадр из видео)

После этого положите лук на сыр и сверху положите еще немного сыра. Однако, не накладывайте много начинки, потому что хлеб может разорваться.

Сэндвич с карамелизированным луком (фото: кадр из видео)

Края хлеба на котором начинка, смажьте белком яйца, прикройте другим ломтем, прижмите и поджарьте на сковородке до хрустящей корочки.

Сэндвич с карамелизированным луком (фото: кадр из видео)

