Вы еще такого не ели: рецепт необычного сэндвича с сыром и карамелизированным луком

Сэндвич с сыром и карамелизированным луком - это новый гастрономический хит, который покорит сердца гурманов. Идеальный баланс соленого и сладкого делает это блюдо совсем не похожим на другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Прощишиной.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Возьмите тостовый хлеб, раскатайте скалкой и положите на него сыр. Лук мелко нарежьте и положите на сковородку, добавьте немного масла, сахара, перемешайте и готовьте до готовности на малом огне.
После этого положите лук на сыр и сверху положите еще немного сыра. Однако, не накладывайте много начинки, потому что хлеб может разорваться.
Края хлеба на котором начинка, смажьте белком яйца, прикройте другим ломтем, прижмите и поджарьте на сковородке до хрустящей корочки.
