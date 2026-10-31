"Ви не перемагаєте": глава МЗС Британії публічно принизив Лаврова

Росія програє війну проти України, однак оточення російського диктатора Володимира Путіна боїться сказати йому правду.

Про це заявив очільник МЗС Великої Британії Ед Мілібенд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Шеф британської дипломатії публічно розкритикував свого російського колегу Сергія Лаврова під час зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн G20 у США.

Під час засідання в Атланті британський дипломат звернувся безпосередньо до Лаврова. Він назвав Росію агресором і нагадав про воєнні злочини російських військових проти мирного населення України.

"Поговорімо про те, що сталося вчора на залізниці в Дніпрі. Лише вчора ваші дрони атакували й убили 15 людей. І є незліченні подібні приклади того, як ви вбиваєте невинних цивільних осіб протягом усієї цієї війни. Ми всі знаємо, що ви - агресор", - наголосив Мілібенд.

Крім того, Мілібенд заявив, що Росії не вдалося досягти перемоги у війні проти України завдяки опору українців та підтримці міжнародних партнерів.

Британський дипломат нагадав, що Путін вважає Україну легкою здобиччю, однак припустився фатальної помилки.

"Ви не виграєте цю війну. Завдяки сміливості українського народу та солідарності країн, представлених за цим столом, ви не виграєте. Якби ви мали мужність сказати правду і вчинити правильно, ви б сказали Путіну, що ви не перемагаєте у цій війні і не переможете" - заявив глава МЗС Британії, звертаючись до Лаврова.