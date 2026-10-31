"Вы не побеждаете": глава МИД Британии публично унизил Лаврова
Россия проигрывает войну против Украины, однако окружение российского диктатора Владимира Путина боится сказать ему правду.
Об этом заявил глава МИД Великобритании Эд Милибенд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Шеф британской дипломатии публично раскритиковал своего российского коллегу Сергея Лаврова во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в США.
Во время заседания в Атланте британский дипломат обратился непосредственно к Лаврову. Он назвал Россию агрессором и напомнил о военных преступлениях российских военных против мирного населения Украины.
"Поговорим о том, что произошло вчера на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши дроны атаковали и убили 15 человек. И есть бесчисленные подобные примеры того, как вы убиваете невинных гражданских лиц в течение всей этой войны. Мы все знаем, что вы - агрессор", - подчеркнул Милибэнд.
Кроме того, Милибэнд заявил, что России не удалось добиться победы в войне против Украины благодаря сопротивлению украинцев и поддержке международных партнеров.
Британский дипломат напомнил, что Путин рассчитывал на легкую победу в войне, однако его ожидания не оправдались.
"Вы не выиграете эту войну. Благодаря смелости украинского народа и солидарности стран, представленных за этим столом, вы не выиграете. Если бы у вас было мужество сказать правду и поступить правильно, вы бы сказали Путину, что вы не побеждаете в этой войне и не победите", - заявил глава МИД Британии, обращаясь к Лаврову.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время саммита G20 отменили "семейное фото" из-за Сергея Лаврова.
Это произошло после того, как российский дипломат пригрозил "обострением" войны против Украины.