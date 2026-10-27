Лавров пригрозив "загостренням" війни проти України

У Путіна цинічно пообіцяли, що війна Росії проти України продовжуватиметься і навіть має тенденцію до загострення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, передає МЗС РФ у Telegram.

Лавров погрожує Україні

Поплічник Путіна вважає, що ситуація навколо України загострюється.

"Тому ця війна триватиме, і вона, навіть я сказав би, має тенденцію до загострення", - сказав Лавров під час зустрічі з головними редакторами африканських ЗМІ.

Росія хвалить Трампа

Він, натомість, додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа "за всіх своїх дій на підтримку України, передачі озброєнь, які продаються європейцям, надання супутникової інформації, - вона відкрита до діалогу".

Лавров впевнений, що адміністрація Трампа відкрито виступає за мирні перемовини та розвиток діалогу за великою кількістю напрямків.

Лавров сварить європейців

Проте путінський міністр традиційно сварить Європу, яка нібито "категорично відмовлялася до буквально останнього моменту від участі у будь-яких контактах з Росією".

За словами Лаврова, зараз європейці нібито прийшли до того, що перемовини потрібні. Хоча він цинічно сказав, що не почув від політиків Європи нічого нового.