На саміті G20 скасували "сімейне фото" через Лаврова

На саміті G20 в Атланті скасували традиційну спільну фотографію через бойкот кількох країн, які відмовилися зніматися разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Організатори вирішили відмовитися від ритуалу, який покликаний демонструвати єдність світових лідерів. Причиною став різкий протест Німеччини та низки інших держав проти присутності глави російського МЗС.

Відмова західних союзників стала потужним символом розбіжностей через спроби президента США Дональда Трампа налагодити відносини з Росією задля припинення війни в Україні.

Хоча фотографія має суто церемоніальний характер, її бойкот оголив глибокі суперечності всередині групи.

Позиція Німеччини щодо відносин із РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив журналістам в Атланті, що у відносинах із Москвою не може бути "звичайного стану речей".

"Нам необхідно обговорювати ці спірні питання тут, за столом переговорів, тому ця розмова є важливою. Але ми також маємо уникати надсилання хибних візуальних сигналів", - наголосив він.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив скасування офіційної фотосесії. За його словами, організатори прагнули уникнути відволікання уваги від головних дискусій та пріоритетів саміту через суперечки навколо кадру.