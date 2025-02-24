Входить до п'ятірки найбільших у Росії. В ЦПД розповіли про атакований вночі НПЗ

Вночі було атаковано Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), який є одним із найбільших у Російській Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Він додав, що сьогодні відбулась вже третя атака на завод з початку 2025-го року.

"Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії Росії та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні", - пише Коваленко.

Потужність переробки заводу складає 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ на території Росії.

Удари по російських НПЗ

​З вересня 2023 року Україна здійснила близько ста ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та нафтобазах на території Росії. Удари по НПЗ мають стратегічну мету - послабити економічний і військовий потенціал Росії. Насамперед вони спрямовані на зменшення доходів від експорту нафтопродуктів, що є одним з ключових джерел фінансування російської війни проти України. Крім того, удари створюють дефіцит пального для військової техніки та логістики, що ускладнює постачання армії РФ.

В ніч на 11 лютого Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, а також Сили спеціальних операцій атакували Саратовський нафтопереробний завод.

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