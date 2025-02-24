Входить до п'ятірки найбільших у Росії. В ЦПД розповіли про атакований вночі НПЗ
Вночі було атаковано Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), який є одним із найбільших у Російській Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Рязанський НПЗ
Потужність переробки заводу складає 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ на території Росії.
На заводі виробляють:
- бензин;
- дизельне паливо;
- авіаційний гас;
- мазут;
- нафтохімію
"Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії Росії та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні", - пише Коваленко.
Він додав, що сьогодні відбулась вже третя атака на завод з початку 2025-го року.
Удари по російських НПЗ
З вересня 2023 року Україна здійснила близько ста ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та нафтобазах на території Росії. Удари по НПЗ мають стратегічну мету - послабити економічний і військовий потенціал Росії. Насамперед вони спрямовані на зменшення доходів від експорту нафтопродуктів, що є одним з ключових джерел фінансування російської війни проти України. Крім того, удари створюють дефіцит пального для військової техніки та логістики, що ускладнює постачання армії РФ.
В ніч на 11 лютого Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, а також Сили спеціальних операцій атакували Саратовський нафтопереробний завод.
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