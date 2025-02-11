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Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу

Вівторок 11 лютого 2025 10:52
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Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу Ілюстративне фото: Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 11 лютого Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод. Він здійснює комплексну переробку нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, НПЗ переважно випускає бензини, мазут та дизельне пальне. Однак може виготовляти понад 20 видів нафтопродуктів. Дане підприємство залучене у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть", - повідомили в Генштабі.

Водночас, у Силах безпілотних систем уточнили, що Саратовський нафтопереробний завод - це одне з найстаріших підприємств Росії. Воно відоме як завод "Крекінг", і входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Проектна потужність заводу становить 7 млн тонн нафти на рік.

"Внаслідок атаки дронів на підприємстві спалахнула пожежа, а губернатор Саратовської області заявив про пошкодження промислового об’єкта," - сказано у повідомленні.

Атака дронів на Саратов

Сьогодні вночі у російських містах Енгельс і Саратов прогриміли вибухи. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників.

За словами жителів Саратова, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Атаки дронів по РФ

Варто нагадати, що минулої ночі невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Цей НПЗ є одним із ключових нафтопереробних заводів на території Росії. Його потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

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Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
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