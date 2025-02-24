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Входит в пятерку крупнейших в России. В ЦПД рассказали об атакованном ночью НПЗ

Понедельник 24 февраля 2025 09:00
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Входит в пятерку крупнейших в России. В ЦПД рассказали об атакованном ночью НПЗ Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который является одним из крупнейших в Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Рязанский НПЗ

Мощность переработки завода составляет 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ на территории России.

На заводе производят:

  • бензин;
  • дизельное топливо;
  • авиационный керосин;
  • мазут;
  • нефтехимию

"Особую роль играет авиационное топливо, которое критически важно для фронтовой авиации армии России и стратегической дальней авиации, которая наносит удары по Украине", - пишет Коваленко.

Он добавил, что сегодня состоялась уже третья атака на завод с начала 2025-го года.

Удары по российским НПЗ

С сентября 2023 года Украина осуществила около ста ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам на территории России. Удары по НПЗ имеют стратегическую цель - ослабить экономический и военный потенциал России. Прежде всего они направлены на уменьшение доходов от экспорта нефтепродуктов, что является одним из ключевых источников финансирования российской войны против Украины. Кроме того, удары создают дефицит топлива для военной техники и логистики, что затрудняет снабжение армии РФ.

В ночь на 11 февраля Силы беспилотных систем, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны, а также Силы специальных операций атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

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