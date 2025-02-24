Входит в пятерку крупнейших в России. В ЦПД рассказали об атакованном ночью НПЗ

Ночью был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который является одним из крупнейших в Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Рязанский НПЗ

Мощность переработки завода составляет 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ на территории России.

На заводе производят:

бензин;

дизельное топливо;

авиационный керосин;

мазут;

нефтехимию

"Особую роль играет авиационное топливо, которое критически важно для фронтовой авиации армии России и стратегической дальней авиации, которая наносит удары по Украине", - пишет Коваленко.

Он добавил, что сегодня состоялась уже третья атака на завод с начала 2025-го года.