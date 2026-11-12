Вежі в Білорусі: експерт пояснив, чому маяки на них глушити складніше, ніж GPS

Чому маяки складніше заглушити, ніж GPS

На запитання про білоруські вежі та те, чи вони досі працюють, Юрков відповів, що маячки періодично фіксуються на тій чи іншій території. За його словами, навігація за маяками є в російських "Шахедах" і ракетах.

Її складніше глушити, ніж GPS, пояснив він, бо маячки можуть щоразу використовувати інші частоти. У GPS відомі частоти L2 і L5, сигнал і спосіб його глушіння. У маяків є низка проблем, через які не вдається миттєво визначити їхні параметри й почати глушити.

Тому, за словами Юркова, якщо маяки з'являються раптово, може виникнути проблема. Але коли частоти та приблизне розташування вже відомі, їх можна вдало глушити. Це складна робота, і найгарантованіший метод перемоги над маяками - знищити їх.

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