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Як РФ керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі: пояснення Повітряних сил

08:54 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Уляна Безпалько aimg Ірина Гамерська
Як РФ керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі: пояснення Повітряних сил Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
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Російські війська можуть використовувати самі дрони як ретранслятори для створення mesh-мереж та керування ними на відстані. Противник постійно вдосконалює технології для ухилення від української ППО.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загроза ретрансляторів та роль Білорусі

Коментуючи інформацію від прикордонників про можливе використання росіянами ретрансляторів у Білорусі, Ігнат зазначив, що російські дрони часто летять один за одним вздовж прикордонної смуги.

За його словами, використання ретрансляторів можливе, але це потребує доведення. По лінії МЗС іде відповідна робота, зокрема й щодо Білорусі. Сам Мінськ заявляв, що не застосовує таких засобів і не дозволяє цього робити, проте це питання більше стосується розвідки.

При цьому дрони можуть передавати сигнал один одному безпосередньо.

"При цьому навіть якщо дрони просто летять один за одним, вони вже самі можуть бути ретрансляторами один для одного. Вони можуть передавати сигнал від дрона до дрона, створюючи mesh-мережу. Причому не лише лінійно - вони можуть вибудувати цілу сітку. І російський оператор, який сидить, наприклад, у Брянській області чи в Орлі, може через цю мережу керувати тим дроном, який летить попереду, і застосовувати його в тому числі проти повітряних цілей", - пояснив Ігнат.

Також не можна виключати використання наземних станцій зв’язку, зокрема за участі агентури всередині України.

Спроби ухилення від ППО та нові технології

Ігнат розповів, що противник уже вигадував рішення для ухилення від перехоплювачів. Зокрема, на звичайні "шахеди" ставили камери заднього виду та датчики, аналогічні автомобільним парктронікам. Вони сигналізували про наближення об'єкта, після чого дрон маневрував убік, через що оператор перехоплювача міг промахнутися.

Водночас, за словами представника Повітряних сил, безпосереднє управління оператором урешті-решт не сильно допоможе дронам ухилятися від ППО.

Наразі в сфері військових технологій вже з'являються рішення з машинним зором та штучним інтелектом. Розвиток відбувається надзвичайно швидко, і нові рішення з'являються практично щомісяця.

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