ua en ru
Пн, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Реактивні "Шахеди" над Києвом керуються через вежі в Білорусі, - експерт

13:58 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Реактивні "Шахеди" над Києвом керуються через вежі в Білорусі, - експерт Фото: вежа комунікацій (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія використовує вежі-ретранслятори на території Білорусі для зв'язку з реактивними шахедами, які атакують Київ і область. Одна така вежа закриває близько 140 кілометрів, а вздовж кордону з Україною росіяни планують побудувати приблизно 26 веж.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Як вежі забезпечують зв'язок

За словами експерта, вежі, розташовані в білоруському "апендиксі", який межує з Чорнобилем, дозволяють мати прямий радіогоризонт над Київським водосховищем. Храпчинський уточнив, що йдеться не про контроль неба, а про можливість тримати якісний зв'язок на відстані до 140 кілометрів.

Удари по Києву онлайн відбуваються через білоруські вежі-ретранслятори, зазначив Храпчинський. Додатково, за його словами, можуть використовуватися мобільний зв'язок та окремі модулі зв'язку.

Скільки дронів обслуговує одна вежа

Експерт звернув увагу, що росіяни запускають по 4-5 дронів протягом години, і це, на його думку, вказує на пропускну здатність веж. За його оцінкою, кожна вежа в реальному часі може забезпечити передачу відеосигналу та пакетів даних для 2-4 шахедів. Групи дронів залітають, виконують задачі або перехоплюються, після чого залітає наступна.

Храпчинський наголосив, що це лише початок: за його словами, росіяни будують вежі й далі, до кордонів Польщі та країн Балтії.

Читайте також: Роботизовані турелі вже збивають реактивні дрони РФ, - Ігнат

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на території Білорусі продовжують періодично вмикатися ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Дрони Miltech
Новини
Німеччина ризикує бути втягненою у збройний конфлікт з Росією, - німецька розвідка
Німеччина ризикує бути втягненою у збройний конфлікт з Росією, - німецька розвідка
Аналітика
"Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком