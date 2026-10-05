Реактивні "Шахеди" над Києвом керуються через вежі в Білорусі, - експерт

Росія використовує вежі-ретранслятори на території Білорусі для зв'язку з реактивними шахедами, які атакують Київ і область. Одна така вежа закриває близько 140 кілометрів, а вздовж кордону з Україною росіяни планують побудувати приблизно 26 веж.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Як вежі забезпечують зв'язок

За словами експерта, вежі, розташовані в білоруському "апендиксі", який межує з Чорнобилем, дозволяють мати прямий радіогоризонт над Київським водосховищем. Храпчинський уточнив, що йдеться не про контроль неба, а про можливість тримати якісний зв'язок на відстані до 140 кілометрів.

Удари по Києву онлайн відбуваються через білоруські вежі-ретранслятори, зазначив Храпчинський. Додатково, за його словами, можуть використовуватися мобільний зв'язок та окремі модулі зв'язку.

Скільки дронів обслуговує одна вежа

Експерт звернув увагу, що росіяни запускають по 4-5 дронів протягом години, і це, на його думку, вказує на пропускну здатність веж. За його оцінкою, кожна вежа в реальному часі може забезпечити передачу відеосигналу та пакетів даних для 2-4 шахедів. Групи дронів залітають, виконують задачі або перехоплюються, після чого залітає наступна.

Храпчинський наголосив, що це лише початок: за його словами, росіяни будують вежі й далі, до кордонів Польщі та країн Балтії.

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