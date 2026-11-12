Вышки в Беларуси: эксперт объяснил, почему маяки на них глушить сложнее, чем GPS

Почему маяки сложнее заглушить, чем GPS

На вопрос о белорусских вышках и о том, работают ли они до сих пор, Юрков ответил, что маячки периодически фиксируются на той или иной территории. По его словам, навигация по маякам есть в российских "Шахедах" и ракетах.

Ее сложнее глушить, чем GPS, объяснил он, потому что маячки могут каждый раз использовать другие частоты. В GPS известны частоты L2 и L5, сигнал и способ его глушения. У маяков есть ряд проблем, по которым не удается мгновенно определить их параметры и начать глушить.

Потому, по словам Юркова, если маяки появляются внезапно, может возникнуть проблема. Но когда частоты и приблизительное расположение уже известны, их можно удачно глушить. Это сложная работа, и самый гарантированный метод победы над маяками – уничтожить их.

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