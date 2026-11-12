Вежі в Білорусі: експерт пояснив, чому маяки на них глушити складніше, ніж GPS
Навігація за маяками є в російських "Шахедах" і ракетах, а самі маяки періодично фіксують на тій чи іншій території. Глушити її складніше, ніж GPS, бо маяки можуть щоразу використовувати інші частоти, тож найгарантованіший метод боротьби з ними - знищення.
Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.
Чому маяки складніше заглушити, ніж GPS
На запитання про білоруські вежі та те, чи вони досі працюють, Юрков відповів, що маячки періодично фіксуються на тій чи іншій території. За його словами, навігація за маяками є в російських "Шахедах" і ракетах.
Її складніше глушити, ніж GPS, пояснив він, бо маячки можуть щоразу використовувати інші частоти. У GPS відомі частоти L2 і L5, сигнал і спосіб його глушіння. У маяків є низка проблем, через які не вдається миттєво визначити їхні параметри й почати глушити.
Тому, за словами Юркова, якщо маяки з'являються раптово, може виникнути проблема. Але коли частоти та приблизне розташування вже відомі, їх можна вдало глушити. Це складна робота, і найгарантованіший метод перемоги над маяками - знищити їх.
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Раніше РБК-Україна писало, що реактивні "Шахеди" над Києвом керуються через вежі в Білорусі. За словами експерта, одна така вежа закриває близько 140 кілометрів, а вздовж кордону з Україною росіяни планують збудувати приблизно 26 веж.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, як Росія керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі. Він, зокрема, повідомляв, що російські війська можуть використовувати самі дрони як ретранслятори для створення mesh-мереж.