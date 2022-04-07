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Везде, где были оккупанты, они совершали военные преступления, - Монастырский

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Четверг 07 апреля 2022 03:50
Везде, где были оккупанты, они совершали военные преступления, - Монастырский Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что бойцы ВСУ в каждом городе, где находились российские оккупанты, фиксируют случаи военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Монастырского в эфире телемарафона.

"Фактически всюду, где находились российские военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет села, где нет разрушений. Это говорит об общем подходе российской армии к ведению боевых действий, по отношению к мирному населению и к совершению мародерства", - отметил министр.

По его словам, только по киевской области зарегистрировано более 1200 уголовных производств в связи с военными преступлениями, которые совершили оккупанты.

Глава МВД также анонсировал открытие круглосуточной "горячей линии" Нацполиции Украины для родственников погибших в результате военных действий России.

По телефону 0 894 201 867 операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения погибших.

"Количество пропавших без вести мы измеряем сотнями, поэтому такая помощь чрезвычайно нужна. Граждане сегодня могут помочь следствию установить тех лиц, которые, к сожалению, погибли или были принудительно вывезены с территории Украины в Республику Беларусь", - пояснил Монастырский.

Относительно разминирования населенных пунктов в Киевской области министр отметил, что ситуация остается сложной. Каждый рабочий день спасатели обнаруживают в столичном регионе от 4 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Монастырский отметил, что один день активных боевых действий равен месяцу разминирования.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области оккупанты стали создавать фейковые "органы власти".

Мы также писали, что украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров в Сумской области.

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