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На въездах в Киев измерение температуры станет обязательным в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 10:51
На въездах в Киев измерение температуры станет обязательным в случае ухудшения ситуации с COVID-19
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Измерение температуры пока осуществляют выборочно

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса измерения температуры на въезде в Киев будет обязательным. Об этом заявил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко в Facebook.

По его словам, измерение температуры пока осуществляют выборочно.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. По состоянию на сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - принимать другие решения. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательным", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что блокпосты на въездах в Киев работают уже неделю.

"На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - заявил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве число зараженных коронавирусом увеличилось до 74 человек. Заразились еще 10 мужчин и 9 женщин.

РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 311.

Также сообщалось, что на въездах в Хмельницкий установят блок-посты после того, как 27 марта в городе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Украине: число зараженных возросло В Киеве число зараженных коронавирусом увеличилось до 74 человек
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