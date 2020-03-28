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В Киеве число зараженных коронавирусом увеличилось до 74 человек

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 09:57
В Киеве число зараженных коронавирусом увеличилось до 74 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заразились 10 мужчин и 9 женщин

В субботу, 28 марта, в Киеве 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в Telegram сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

По его словам, сегодня утром "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" подтвердил еще 19 случаев заболевания коронавирусом.

"Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет", - рассказал Кличко.

По его словам, девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы; пятеро в городскую клиническую больницу № 4; трое в клиническую больницу № 9.

При этом двое заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 310.

Также РБК-Украина писало, что на въездах в Хмельницкий установят блок-посты после того, как 27 марта в городе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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