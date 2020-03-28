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На в'їздах у Київ вимірювання температури стане обов'язковим у разі погіршення ситуації з COVID-19

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 10:51
На в'їздах у Київ вимірювання температури стане обов'язковим у разі погіршення ситуації з COVID-19
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вимірювання температури поки здійснюють вибірково

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу вимірювання температури на в'їзді до Києва буде обов'язковим. Про це заявив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко Facebook.

За його словами, вимірювання температури поки здійснюють вибірково.

"В'їзд до Києва легковим транспортом не обмежена. Станом на сьогодні діє обмеження для в'їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє вона з 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації - приймати інші рішення. Термометрія на в'їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації - буде обов'язковою", - повідомив Бондаренко.

Він додав, що блокпости на в'їздах до Києва працюють вже тиждень.

"На них чергує поліція і муніципальна варта. Всі обмеження, встановлені для міста Києва синхронізовані з рішеннями Кабінету міністрів України. Тобто: в'їзди та виїзди зі столиці не закриті, а контролюються", - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число заражених коронавірусом зросла до 74 осіб. Заразилися ще 10 чоловіків та 9 жінок.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 311.

Також повідомлялося, що на в'їздах у Хмельницький встановлять блокпости після того, як 27 березня в місті був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.

Коронавірус в Україні: число заражених зросло У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 74 осіб
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