На въездах в Хмельницкий установят блок-посты из-за коронавируса

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В городе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Хмельницком на въездах в город установят блок-посты после того, как 27 марта в городе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Симчишин.

По его словам, въезд в город ограничат, с 30 марта будет установлено пять блок-постов, на которых будут дежурить медики, полицейские и спасатели.

Каждое транспортное средство будут останавливать. У водителей и пассажиров будут проверять наличие инфекции COVID-19, а также контролировать перемещение товаров противоэпидемического назначения.

Также Симчишин сообщил, что на улицы города выйдут усиленные патрули нацгвардейцев, муниципальных дружинников и патрульных. Их функция будет заключаться в проведении разъяснительной работы, чтобы люди меньше выходили на улицу.

Друзі, вчергове і вчергове звертаюся до усіх вас! Про наші нові заходи, спрямовані на протидію поширенню COVID-19 у Хмельницькому! Дякую усім, хто дотримується карантину! Бережіть себе, Будьмо здорові! Опубліковано Oleksandr Symchyshyn Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 310.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской и Черновицкой областях за прошедшие сутки зафиксировали более 30 новых случаев заболевания коронавирусом.