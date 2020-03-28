Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 28 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 300

Темп распространения коронавирусной инфекции по Украине растет. По состоянию на 28 марта число инфицированных людей превышает 300 человек. За прошедшие сутки подтвердилось более 90 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 28 марта

Черновицкая область - 47 инфицированных (1 летальный, 5 выздоровели). Официально за вчерашние сутки в регионе инфицировались 5 человек. По данным статистики, это одна из наиболее пораженных областей Украины. Первый случай заражения COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта у мужчины. Этот же человек стал первым выздоровевшим.

По информации ОГА, состояние больных в Черновицкой области, которые госпитализированы в областную клиническую больницу, за сутки не ухудшился. Кроме того, сообщается о четырех выздоровевших пациентах за последние сутки, среди которых один ребенок.

Киев - 47 инфицированных. Впервые коронавирус в столице был выявлен 16 марта. И уже начиная с 22-го числа, в Киеве в разы увеличилось число заболевших людей – сразу у 20 жителей Киева тесты подтвердили диагноз. 25 марта зафиксированы новые случаи COVID-19 у мужчин, которые приехали из-за границы. 26 марта число зараженных возросло до 7 человек, в том числе заболел 10-летний ребенок.

По сообщению мера столицы, 27 марта появилось 8 новых случаев инфицирования – 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчины в возрасте от 43 до 59 лет. Также коронавирус подтвержден у начальника полиции Киева Андрея Крищенко. Общее число зараженных в столице составило 55 человек.

Киевская область - 32 инфицированных. Первый случай заражения в Киевской области был зафиксирован 17 марта у нардепа Сергея Шахова. Большая вспышка заболеваемости наблюдалась 24 марта – заболело сразу 10 человек. На следующий день коронавирус был подтвержден еще у 7 человек.

По данным ОГА, по состоянию на 27 марта подозрение на заражение COVID-19 имеют 70 человек. Также два случая инфицирования женщин подтвердились в Ирпене, из которых одна – беременная, и один случай – в Броварах.

Тернопольская область - 25 инфицированных (1 летальный случай). 20 марта был выявлен первый случай заражения в области. А 68-летний мужчина, у которого коронавирус был подтвержден 25 марта, скончался. 26 марта количество заразившихся в регионе выросло в разы, в том числе инфекция подтвердилась у 11-летнего ребенка.

27 марта, по сообщению ОГА, коронавирус подтвержден у 35 человек, из которых почти 20 – это медицинские работники. Заражение произошло из-за того, что изначально был введен неправильный алгоритм работы.

Ивано-Франковская область - 24 инфицированных (2 летальных случая). Первый случай подтверждения COVID-19 в регионе был получен 19 марта у 56-летней женщины, которая позже скончалась. 25 марта было зафиксировано максимальное число заразившихся – 11 человек, из которых один стал летальным в тот же день. Обе умершие женщины занимались самолечением и обратились к врачам слишком поздно.

27 марта, по сообщению мэрии, у 10 пациентов больниц Ивано-Франковска экспресс-тесты показали положительный результат. Из них 5 человек находятся в критическом состоянии.

Ровненская область - 9 инфицированных. Сразу 9 случаев официально подтверждены в регионе 27 марта. Все инфицированные люди – жители села Тынное Сарненского района. Заражение произошло после общения двух женщин с вернувшимися из Польши жителями села. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Также, по сообщению ОГА, инфицирование коронавирусом дало положительный ответ у женщины, которая недавно умерла.

Запорожская область - 8 инфицированных. 25 марта было получено подтверждение первых пяти случаев заражения в области. Предположительно, все инфицированные люди заразились COVID-19, находясь за границей.

Винницкая область - 5 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в регионе было получено 25 марта у жительницы Винницы. На следующий день

27 марта, по данным ОГА, число заболевших возросло до 9 человек. Инфекция зафиксирована у 6 медиков, а также 5-летнего ребенка.

Одесская область - 4 инфицированных. Первое подтверждение COVID-19 область получила 24 марта. На следующий день зараженными оказались еще три человека: два мужчины и одна женщина.

Днепропетровская область - 3 инфицированных. Первое появление коронавируса в области зафиксировано 19 марта у двух человек – супружеской пары, пребывавшей до этого за границей. 25 марта еще об одном случае инфицирования сообщили в Днепропетровской ОГА.

27 марта, по данным ОГА, COVID-19 подтвердился у троих человек – двоих днепрян и одного жителя Никополя. Все они накануне вернулись из-за границы – Испании, Франции, ОАЭ. Также сообщалось, что один человек, который стал первым заболевшим в регионе, на сегодня выздоровел

Львовская область - 3 инфицированных. Первый положительный случай заражения в регионе был получен 20 марта у мужчины, который вернулся из Германии. 22 марта был зафиксирован второй случай инфицирования. А 26 марта поступила информация об очередном выявлении коронавируса.

По сообщению местной ОГА, в области планируется внедрение программы массового тестирования населения на COVID-19.

Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай заражения коронавирусом в области был зафиксирован 12 марта в Радомышле у женщины, вернувшеся из Польши. Он же стал летальным: на следующий больная умерла. 19 марта был зафиксирован второй случай инфицирования у жителя Житомира, который также вернулся из-за границы.

По сообщению ОГА, на утро 27 марта в области были лабораторно подтверждены 4 случая заражения, а за сутки появились еще два новых случая COVID-19. Один из них у женщины, которая контактировала с ранее умершей жительницей Радомышля.

Черкасская область - 2 инфицированных. 22 марта были выявлены два первых случая инфицирования COVID-19 у семейной пары из Умани.

Волынская область - 2 инфицированных. Первый случай коронавируса был обнаружен 25 марта у 7-летнего ребенка.

Донецкая область - 2 инфицированных. Первый случай в области зарегистрирован 18 марта у жителя Мариуполя, который вернулся из-за границы.

Луганская область - 1 инфицированный. Первое и пока единственное подтверждение коронавируса в регионе было зафиксировано 25 марта. Больной заразился после общения с инфицированным человеком.

Херсонская область - 1 инфицированный. 25 марта был подтвержден первый в области случай заражения у жительницы Геническа, которая накануне вернулась из ОАЭ.

Закарпатская область - 1 инфицированный. 26 марта здесь было подтверждено заражение у 69-летней жительницы Мукачево, муж которой вернулся из Италии. Женщина заболела 19 марта, но после этого еще посещала службу в церкви микрорайона Подгоряны.

Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай). По данным местной ОГА, 25 марта было зафиксировано заражение COVID-19 у 76-летней жительницы Конотопского района. В тот же день женщина умерла. А 27 марта подтвердились результаты экспресс-тестов у троих родственников умершей.

Черниговская область, по данным ОГА, 26 марта зафиксировала первое подтверждение COVID-19 у мужчины с признаками вирусной пневмонии.