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Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта до завтра

Новости » Общество    26.12.2018 - 19:16
Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта до завтра
Фото: пробки в Полтавской области (facebook.com/poltsad)

Пробки на дорогах госзначения в области практически ликвидированы

Ограничение движения транспорта в Полтавской области будет действовать предварительно до завтра, 27 декабря 12:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что пробки на дорогах государственного значения в области практически ликвидированы. При этом движение транспорта остается затрудненным.

Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта до завтра

Напомним, в Полтавской области на автодорогах из-за снегопадов в пробках остаются 800 автомобилей. В связи с пробками с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для перевозки граждан, движение которых осложнилось из-за непогоды в Полтавской области. Поезда назначили в связи с закрытием проезда пассажирского, грузового и частного транзитного автотранспорта на дорогах государственного значения в области.

Сообщается, что 27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 06:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.

Из-за снегопадов в Полтавской области назначили дополнительные поезда "Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны
Новости Украины УкравтодорПолтавская область
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