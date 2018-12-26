В'їзд в Полтавську область буде закритий для всіх видів транспорту до завтра

Фото: пробки в Полтавській області (facebook.com/poltsad)

Пробки на дорогах держзначення в області практично ліквідовані

Обмеження руху транспорту в Полтавській області діятиме попередньо до завтра, 27 грудня 12:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що пробки на дорогах державного значення в області практично ліквідовані. При цьому рух транспорту залишається утрудненим.

Нагадаємо, в Полтавській області на автодорогах через снігопади в пробках залишаються 800 автомобілів. У зв'язку з пробками з 14:00 26 грудня в'їзд в Полтавську область закритий для всіх видів транспорту.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, рух яких ускладнився через негоду в Полтавській області. Поїзди призначили у зв'язку з закриттям проїзду пасажирського, вантажного і приватного транзитного автотранспорту на дорогах державного значення області.

Повідомляється, що 27 грудня додаткові поїзди будуть курсувати за маршрутом Харків - Полтава - Київ і назад. Відправлення з Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву у 17:34, прибуття в Київ о 22:19. У зворотному напрямку відправлення з Києва о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 до Харкова о 15:02.