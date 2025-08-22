Ветеранська політика по-новому? Які важливі зміни для захисників ухвалив Кабмін

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож важливо розуміти, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.

Крім того, ми пояснювали, як ветеранам компенсувати витрати на оренду житла і що змінилось у порядку отримання виплат.

Читайте також про працевлаштування ветеранів в Україні - що захисникам пропонують влада та бізнес.