UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ветеранська політика по-новому? Які важливі зміни для захисників ухвалив Кабмін

Урядовці схвалили низку важливих рішень щодо ветеранської політики (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 22 серпня, Кабінет міністрів України присвятив окреме засідання питанням ветеранської політики. Було схвалено 11 відповідних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.

Що саме зміниться для захисників України

"Сьогодні ми зробили крок назустріч нашим захисникам і захисницям. Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень", - повідомила очільниця Кабміну.

Перш за все, було схвалено законопроект про основи державної ветеранської політики, який:

  • визначає статуси ветеранів і їхніх родин;
  • гарантує підтримку - медичну, освітню, соціальну, правову.

"Передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам'яті загиблих", - додала прем'єр-міністр.

Уточнюється, що всі наявні пільги та документи - залишаються чинними.

Було підтримано також законопроект про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Восени очікуємо ухвалення цих законопроектів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України", - наголосила Свириденко.

Уряд ухвалив 11 рішень щодо ветеранської політики (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Ще один важливий блок питань на засіданні Кабміну, - медичні послуги.

Так, було затверджено запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір.

"Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації - крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів", - додала очільниця уряду.

Тим часом іноземні військові, які воюють або воювали у складі Збройних сил України, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.

Для захисників, які втратили зір, запустять програму адаптації (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Крім того, окремо було вирішено, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки:

  • для ветеранів;
  • для людей з інвалідністю внаслідок війни.

"Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе", - підсумувала Свириденко.

Держава компенсуватиме ветеранам 50% автоцивілки (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож важливо розуміти, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.

Крім того, ми пояснювали, як ветеранам компенсувати витрати на оренду житла і що змінилось у порядку отримання виплат.

Читайте також про працевлаштування ветеранів в Україні - що захисникам пропонують влада та бізнес.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниЮлія СвириденкопослугиМедична допомогаПільгиВетерани