Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял Кабмин

Что именно изменится для защитников Украины

"Сегодня мы сделали шаг навстречу нашим защитникам и защитницам. Посвятили отдельное заседание правительства вопросам ветеранской политики и приняли 11 решений", - сообщила глава Кабмина.

Прежде всего, был принят законопроект об основах государственной ветеранской политики, который:

определяет статусы ветеранов и их семей;

гарантирует поддержку - медицинскую, образовательную, социальную, правовую.

"Предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших", - добавила премьер-министр.

Уточняется, что все имеющиеся льготы и документы - остаются в силе.

Был поддержан также законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины", - подчеркнула Свириденко.

Правительство приняло 11 решений насчет ветеранской политики (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Еще один важный блок вопросов на заседании Кабмина, - медицинские услуги.

Так, был утвержден запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, которые потеряли зрение.

"Также упрощаем доступ к средствам реабилитации - креслам колесным, белым тростям и другим спецсредствам", - добавила глава правительства.

Между тем иностранные военные, которые воюют или воевали в составе Вооруженных сил Украины, получат право на бесплатное стоматологическое лечение.

Для защитников, которые потеряли зрение, запустят программу адаптации (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Кроме того, отдельно было решено, что государство будет компенсировать 50% автогражданки:

для ветеранов;

для людей с инвалидностью вследствие войны.

"Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", - подытожила Свириденко.

Государство будет компенсировать ветеранам 50% автогражданки (скриншот: t.me/svyrydenkoy)