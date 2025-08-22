ua en ru
Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял Кабмин

Пятница 22 августа 2025 14:58
UA EN RU
Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял Кабмин Чиновники приняли ряд важных решений насчет ветеранской политики (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 22 августа, Кабинет министров Украины посвятил отдельное заседание вопросам ветеранской политики. Было принято 11 соответствующих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Что именно изменится для защитников Украины

"Сегодня мы сделали шаг навстречу нашим защитникам и защитницам. Посвятили отдельное заседание правительства вопросам ветеранской политики и приняли 11 решений", - сообщила глава Кабмина.

Прежде всего, был принят законопроект об основах государственной ветеранской политики, который:

  • определяет статусы ветеранов и их семей;
  • гарантирует поддержку - медицинскую, образовательную, социальную, правовую.

"Предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших", - добавила премьер-министр.

Уточняется, что все имеющиеся льготы и документы - остаются в силе.

Был поддержан также законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины", - подчеркнула Свириденко.

Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял КабминПравительство приняло 11 решений насчет ветеранской политики (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Еще один важный блок вопросов на заседании Кабмина, - медицинские услуги.

Так, был утвержден запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, которые потеряли зрение.

"Также упрощаем доступ к средствам реабилитации - креслам колесным, белым тростям и другим спецсредствам", - добавила глава правительства.

Между тем иностранные военные, которые воюют или воевали в составе Вооруженных сил Украины, получат право на бесплатное стоматологическое лечение.

Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял КабминДля защитников, которые потеряли зрение, запустят программу адаптации (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Кроме того, отдельно было решено, что государство будет компенсировать 50% автогражданки:

  • для ветеранов;
  • для людей с инвалидностью вследствие войны.

"Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", - подытожила Свириденко.

Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял КабминГосударство будет компенсировать ветеранам 50% автогражданки (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Напомним, ранее мы рассказывали, что понятия "ветеран войны" и "участник боевых действий" - не одно и то же. Поэтому важно понимать, в чем отличие этих статусов и где больше льгот.

Кроме того, мы объясняли, как ветеранам компенсировать расходы на аренду жилья и что изменилось в порядке получения выплат.

Читайте также о трудоустройстве ветеранов в Украине - что защитникам предлагают власть и бизнес.

