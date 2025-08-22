Ветеранская политика по-новому? Какие важные изменения для защитников принял Кабмин
Сегодня, 22 августа, Кабинет министров Украины посвятил отдельное заседание вопросам ветеранской политики. Было принято 11 соответствующих решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.
Что именно изменится для защитников Украины
"Сегодня мы сделали шаг навстречу нашим защитникам и защитницам. Посвятили отдельное заседание правительства вопросам ветеранской политики и приняли 11 решений", - сообщила глава Кабмина.
Прежде всего, был принят законопроект об основах государственной ветеранской политики, который:
- определяет статусы ветеранов и их семей;
- гарантирует поддержку - медицинскую, образовательную, социальную, правовую.
"Предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших", - добавила премьер-министр.
Уточняется, что все имеющиеся льготы и документы - остаются в силе.
Был поддержан также законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины", - подчеркнула Свириденко.
Правительство приняло 11 решений насчет ветеранской политики (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
Еще один важный блок вопросов на заседании Кабмина, - медицинские услуги.
Так, был утвержден запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, которые потеряли зрение.
"Также упрощаем доступ к средствам реабилитации - креслам колесным, белым тростям и другим спецсредствам", - добавила глава правительства.
Между тем иностранные военные, которые воюют или воевали в составе Вооруженных сил Украины, получат право на бесплатное стоматологическое лечение.
Для защитников, которые потеряли зрение, запустят программу адаптации (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
Кроме того, отдельно было решено, что государство будет компенсировать 50% автогражданки:
- для ветеранов;
- для людей с инвалидностью вследствие войны.
"Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", - подытожила Свириденко.
Государство будет компенсировать ветеранам 50% автогражданки (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
