Ветерани зможуть отримати гроші на спортзали та басейни: що відомо

Мінветеранів запускає новий проект для підтримки українських військових. Йдеться про експериментальний проєкт, завдяки якому ветерани зможуть отримувати щоквартальну допомогу для занять спортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Руслана Величко-Трифонюк під час телемарафону.

“Ми внесли зміни до закону України про фізичну культуру і спорт, які вже проходять комітети у Верховній Раді. Також працюємо над експериментальним проєктом, щоб наші хлопці, наші ветерани й ветеранки отримували щоквартальну допомогу, яку можна буде спрямувати на відвідування різноманітних спортивних залів”, - повідомила вона.

За словами Величко-Трифонюк, ветерани зможуть використовувати кошти для відвідування спортивних залів та басейнів.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської Федерації Україна активно працює над полегшенням життя для військових.

Зокрема Міноборони разом з Міністерством цифровізації активно проводять диджиталізацію армії та переводять паперову біганину в зручний онлайн-формат.

До прикладу нещодавно ми писали, що найближчим часом в "Дії" з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Детальніше про те, де і які послуги можуть отримати українські захисники, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

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