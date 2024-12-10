У "Дії" з'явиться можливість оформлення автоматичного статусу УБД

Найближчим часом в "Дії" з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Наразі заяву на отримання статусу УБД можна подати через Центр надання адміністративних послуг або онлайн. Термін розгляду такої заяви - до 30 днів.

Натомість Мінветеранів планують впровадити автоматичне оформлення статусу УБД. Відповідну постанову №1041 уже прийняв Кабінет Міністрів України на засіданні 10 вересня.

Згідно з документом, статус УБД вважатимуть наданим після публікації відповідного запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Водночас, відомості до нього повинні внести уповноважені особи військових частин. Зокрема, протягом 5 днів з дня початку виконання бойового наказу.

"Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів", - заявила Калмикова.

Окрім того, влітку в "Дії" з'явилася послуга для оформлення електронного посвідчення ветерана, яка вже стала популярною. За словами Калмикової, понад 300 тисяч осіб уже оформили своє посвідчення через "Дію".