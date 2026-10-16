У Києві ввели екстрені відключення світла
08:34 16.10.2026 Пт
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Фото: у Києві впровадили екстрені графіки відключень (Getty Images)
У Києві вранці 16 жовтня ввели екстрені відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Причиною відключень в компанії назвали атаки ворога на енергетику.
"Київ: через атаку на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня ворог влучив по об'єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині.
Через це в кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.
Також ми писали, що в Києві після атаки дронів загорівся приватний будинок.
Пожежа сталася на першому поверсі в Шевченківському районі, а уламки дрона впали на подвір'я садиби.