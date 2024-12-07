Соціальна підтримка військових в Україні: де і які послуги можуть отримати захисники

В Україні розробляють низку заходів, спрямованих на підтримку військовослужбовців, ветеранів, колишніх військовополонених та їхніх родин. Зокрема запроваджено експериментальний проєкт соціального супроводу військовослужбовців та їхніх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.

Проєкт уже реалізується у 35 військових частинах. Він передбачає: інформування з питань соціального захисту, охорони здоров’я та правової допомоги

психосоціальну підтримку

зміцнення сімейних стосунків

профілактику залежностей і девіантної поведінки

реагування на випадки домашнього насильства Допомога ветеранам війни Для ветеранів війни та їхніх родин запроваджено двоетапну послугу соціальної адаптації: Тижнева програма відновлення у рекреаційних закладах за участі психологів та соціальних працівників. Вона повинна допомогти зберегти та відновити соціальні зв’язки, сприяти формуванню довірливих стосунків у сім’ї, стабілізувати психоемоційний стан та допомогти напрацювати психологічну стійкість на етапі відновлення.

у рекреаційних закладах за участі психологів та соціальних працівників. Вона повинна допомогти зберегти та відновити соціальні зв’язки, сприяти формуванню довірливих стосунків у сім’ї, стабілізувати психоемоційний стан та допомогти напрацювати психологічну стійкість на етапі відновлення. Супровід у громаді, включаючи допомогу в інтеграції у суспільство, зміцнення сімейних зв’язків і фізичне відновлення. Послуга доступна у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Чернівецькій областях. Зараз ПРООН оголосила конкурс, у ході якого буде обрано ще шість регіонів, у яких надаватимуть такі послуги. Підтримка колишніх військовополонених Для звільнених з полону та їхніх родин передбачено: реабілітацію

протезування та забезпечення допоміжними засобами

соціальне та пенсійне забезпечення Кожній звільненій з полону людині надається кейс-менеджер, який координує отримання соціальних послуг. Щоб отримати допомогу потрібно звернутися: до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення - всі контакти можна знайти на сайті обласної адміністрації регіону проживання чи перебування

до організацій/ установ, які надають соціальні послуги - за місцем проживання чи перебування

до центру надання адміністративних послуг – за місцем проживання чи перебування Якщо особа, звільнена з полону, або її родина надали згоду, про їхнє повернення можуть повідомляти інші уповноважені органи: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими протягом трьох днів після звільнення інформує структурний підрозділ соціального захисту в громаді, куди прибуває звільнений, для організації необхідної соціальної допомоги.

Керівник Центру реінтеграції або закладу охорони здоров’я повідомляє надавача соціальних послуг за місцем розташування закладу та, за згодою звільненого, сприяє організації зустрічі з соціальним працівником для надання підтримки.