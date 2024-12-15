Ветераны смогут получить деньги на спортзалы и бассейны: что известно

Минветеранов запускает новый проект для поддержки украинских военных. Речь идет об экспериментальном проекте, благодаря которому ветераны смогут получать ежеквартальную помощь для занятий спортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк во время телемарафона.

"Мы внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте, которые уже проходят комитеты в Верховной Раде. Также работаем над экспериментальным проектом, чтобы наши ребята, наши ветераны и ветеранки получали ежеквартальную помощь, которую можно будет направить на посещение различных спортивных залов", - сообщила она.

По словам Величко-Трифонюк, ветераны смогут использовать средства для посещения спортивных залов и бассейнов.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина активно работает над облегчением жизни для военных.

В частности Минобороны вместе с Министерством цифровизации активно проводят диджитализацию армии и переводят бумажную беготню в удобный онлайн-формат.

К примеру недавно мы писали, что в ближайшее время в "Дії" появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью вследствие войны.

Подробнее о том, где и какие услуги могут получить украинские защитники, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

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