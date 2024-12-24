Ветерани зможуть отримати додаткові виплати на відкриття власної справи: важлива умова

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою ветерани зможуть отримати ще одну грантову виплату у межах програми "єРобота". Це стосується тих, хто вже відкрив власну справу у межах проєкту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Підприємці із числа ветеранів, які протягом трьох, п’яти або семи років виплатять податки на суму отриманого гранту, зможуть отримати ще одну виплату. Це буде додаткове грантове фінансування, яке можна отримати за бажанням.
На сьогодні вже 1100 ветеранів та їхніх родин скористалися можливістю започаткувати або розвинути свій бізнес, отримавши понад 500 мільйонів гривень грантових коштів. Загалом в межах програми "єРобота" держава видала громадянам понад 22 тисячі мікрогрантів, що має створити близько 42 тисяч нових робочих місць.
Крім того, на засіданні Уряду було ухвалено рішення щодо розширення складу мультидисциплінарних медичних команд, які надають психологічну допомогу ветеранам. Також підвищено граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним медичним закладам, що лікують ветеранів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що ветерани та їхні родини можуть подати заяву на отримання гранту для створення або розвитку бізнесу через застосунок "Дія". Онлайн-заявка включає заповнення форми, прикріплення бізнес-плану та підписання документів електронним підписом. Після схвалення заявки Державним центром зайнятості кошти надійдуть на рахунок в "Ощадбанку". Грант можна використати для придбання обладнання, сировини, послуг або оренди для реалізації бізнес-плану.
У програмі можуть взяти участь учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні чоловіки чи дружини, за умови відповідності визначеним критеріям.
Також ми писали, що українцям пропонують випробувати нові послуги в застосунку "Дія", створені для ветеранів війни та їхніх родин. Тепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого ветерана можна буде оформити онлайн.
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