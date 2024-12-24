Ветераны смогут получить дополнительные выплаты на открытие собственного дела: важное условие

Предприниматели из числа ветеранов, которые в течение трех, пяти или семи лет выплатят налоги на сумму полученного гранта, смогут получить еще одну выплату. Это будет дополнительное грантовое финансирование, которое можно получить по желанию.

На сегодня уже 1100 ветеранов и их семей воспользовались возможностью начать или развить свой бизнес, получив более 500 миллионов гривен грантовых средств. Всего в рамках программы "єРобота" государство выдало гражданам более 22 тысяч микрогрантов, что должно создать около 42 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, на заседании Правительства было принято решение о расширении состава мультидисциплинарных медицинских команд, оказывающих психологическую помощь ветеранам. Также повышен предельный объем средств, которые государство возмещает негосударственным медицинским учреждениям, лечащим ветеранов.