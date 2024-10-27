Гранти для ветеранів. Як отримати кошти на розвиток власного бізнесу через "Дію": пояснення

У застосунку "Дія" можна подати заяву на отримання гранту для створення або розвитку бізнесу ветеранів. Така фінансова підтримка доступна як для ветеранів, так і для їхніх чоловіків або дружин.

Про те, як подати заяву на отримання гранту у “Дії” - в матеріалі РБК-Україна .

Як скористатись послугою

Онлайн-подача заявки:

натисніть "Подати заявку". Зареєструйтесь або увійдіть до свого кабінету громадянина через BankID або за допомогою електронного підпису. Зверніть увагу, що якщо ви є фізичною особою-підприємцем (ФОП) або представляєте юридичну особу, потрібно використовувати електронний ключ ФОП або керівника з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

заповніть онлайн-заяву. Вкажіть усю необхідну інформацію в електронній формі заявки;

прикріпіть бізнес-план. Завантажте бізнес-план у встановленому форматі. Приклад заповненого бізнес-плану можна переглянути за посиланням. Якщо потрібна допомога у складанні плану, зверніться до партнерів програми або перегляньте Освітній серіал про подання грантових заявок;

підпишіть заявку електронним підписом. Якщо заяву подає дружина або чоловік ветерана, її також має підписати ветеран за допомогою власного електронного підпису;

Офлайн-подача передбачає пряму консультацію щодо програми. Для цього відвідайте найближче відділення Ощадбанку для отримання допомоги.

Результат подання заяви буде доступний протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку подання заявок на грант.

Після цього, якщо Державний центр зайнятості схвалить вашу заявку, вам необхідно звернутись до "Ощадбанку" протягом 20 робочих днів, щоб відкрити рахунок й укласти угоду на отримання мікрогранту.

Хто може подати заяву

Ця грантова програма призначена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також для їхніх чоловіків чи дружин.

Грант можуть отримати ФОП або ті, хто планують розпочати власний бізнес. Однак участь у програмі недоступна для тих, хто:

знаходяться та ведуть діяльність на окупованих територіях, у Росії чи Білорусі;

перебувають під санкціями;

мають відкриті справи про банкрутство;

зареєстровані як кредитні чи страхові установи, інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів або ломбарди;

займаються обміном валют, виготовленням чи виробництвом зброї, алкоголю або тютюнових виробів;

притягнені до кримінальної відповідальності за корупційні злочини;

мають заборгованість перед державою.

На що можна витратити грант

Кошти гранту можна використати на такі потреби:

меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання;

ліцензійне програмне забезпечення - можна виділити до 50% отриманих коштів;

сировину, матеріали, товари та послуги для реалізації бізнес-плану, а також придбання тварин чи саджанців для створення фермерського господарства - до 70% коштів;

послуги з маркетингу та реклами - дозволяється витратити до 10% коштів;

оренда нежитлових приміщень або землі для комерційної або виробничої діяльності - до 25% фінансування;

оренда обладнання - до 30% від суми гранту;

лізинг обладнання - до 50% виділених коштів;

придбання франшизи.

Які зобов’язання перед державою

Отримавши грант, ви повинні виконати наступні зобов'язання:

створити робочі місця у кількості, що відповідає сумі отриманого гранту, протягом шести місяців з отримання гранту;

здійснювати підприємницьку діяльність щонайменше протягом 7 років;

сплачувати податки згідно з чинним законодавством.

Який розмір гранту надається

Розмір визначається наступним чином:

до 250 тисяч грн - заяву можуть подавати ветерани та члени їхніх сімей. Для отримання гранту необхідно створити одне робоче місце;

до 500 тисяч гривень - також можуть подавати ветерани та члени їхніх сімей. Для цього гранту потрібно створити два робочі місця;

до 1 мільйона гривень - заяву має право подати ветеран, який зареєстрований як ФОП протягом щонайменше одного року. У цьому випадку програма покриває 70% вартості проєкту, а також потрібно створити чотири робочі місця.

Додаткові послуги в застосунку "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України постійно вдосконалює портал і мобільний додаток "Дія", розширюючи їх функціональність для користувачів.

Серед доступних можливостей у застосунку: