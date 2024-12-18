"Дія" запускає бета-тест нових послуг для ветеранів та їхніх родин: як долучитися
Українцям пропонують протестувати нові послуги в "Дії" для ветеранів війни та їхнім родинам. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого ветерана можна буде отримати онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування двох нових послуг на порталі "Дія", які спрощують оформлення важливих документів для ветеранів війни та їхніх родин. Нововведення спрямовані на те, щоб позбавити людей бюрократичних перепон і допомогти максимально швидко отримати потрібні статуси.
Що тестують
- Статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Ця послуга доступна для ветеранів, які мають довідку про участь у бойових діях і довідку МСЕК про інвалідність.
- Статус особи члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни Сервіс доступний для членів родин загиблих захисників і захисниць України: чоловіків, дружин, батьків, синів або дочок.
Нові послуги дозволяють:
- Скоротити час оформлення документів.
- Захистити від можливих помилок і підробок.
- Спростити процедури, зробивши їх зручними й доступними.
Бета-тестування - це шанс першими скористатися сервісами та допомогти покращити їх для всіх українців.
Як долучитися
- Якщо ви ветеран війни й маєте відповідні документи, подавайте заявку на тестування статусу особи з інвалідністю.
- Якщо ви член родини загиблого ветерана, долучайтеся до тестування статусу члена сім’ї.
Долучитися до тестування можна за посиланням на порталі "Дія".
Нагадаємо, що найближчим часом в "Дії" з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.