Україна може посилити контроль за мовою в соцмережах: хто відповідатиме за порушення

Україна планує посилити контроль за використанням державної мови в онлайн-просторі. Це стосується соцмереж, медіа та сфер обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

На першому засіданні робочої групи з напрацювання змін до мовного законодавства Кремінь наголосив, що посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування є критично важливими для національної безпеки.

“Сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування", - зазначив він.

За його словами, в умовах російсько-української війни, коли ворог атакує не тільки на полі бою, але й інформаційно, важливо вчасно та ефективно протистояти кремлівській пропаганді.

"Питання мови - це питання нашої ідентичності. Саме тому захист державної мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства - це кроки на шляху протидії загарбницьким планам недоімперії", - зазначив Кремінь.

Наразі відомо, що робоча група працюватиме над підготовкою пропозицій, які дозволять: