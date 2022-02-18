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Ветер, дождь и ночные морозы: синоптик поделилась прогнозом погоды на выходные

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 13:34
Ветер, дождь и ночные морозы: синоптик поделилась прогнозом погоды на выходные Фото: погода на выходных будет мокрой с дождем и мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ветряная погода установится в Украине на предстоящих выходных, 19 и 20 февраля. Кроме того, в большинстве регионов ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода 19 февраля

В субботу в Украине прогнозируется шквальный ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/с. При этом на западе, севере и в центре страны пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Температура воздуха зафиксируется в пределах +4... +9 градусов. В темное время суток ожидаются небольшие морозы и гололед.

Погода 20 февраля

Уже в воскресенье ветер в Украине немного утихнет. Осадки в виде дождя накроют лишь западные и южные области.

Температура не изменится, поэтому столбики термометров днем покажут максимально до +9 градусов, а ночью - до -2 градусов.

Ветер, дождь и ночные морозы: синоптик поделилась прогнозом погоды на выходные

Как сообщает РБК-Украина, из-за бушующей непогоды 18 февраля без света остались жители 90 населенных пунктов.

При этом в Укргидрометцентре отметили, что сегодня в Украине будет солнечно, а температура установится в пределах +4... +11 градусов.

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