Вітер, дощ та нічні морози: синоптик поділилася прогнозом погоди на вихідні
Вітряна погода встановиться в Україні на майбутніх вихідних, 19 і 20 лютого. Крім того, в більшості регіонів очікуються опади.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.
Погода 19 лютого
У суботу в Україні прогнозується шквальний вітер, пориви якого сягатимуть до 15-20 м/с.При цьому на заході, півночі та в центрі країни пройдуть дощі, можливий мокрий сніг.
Температура повітря зафіксується в межах + 4... + 9 градусів. У темний час доби очікуються невеликі морози і ожеледь.
Погода 20 лютого
Вже в неділю вітер в Україні трохи вщухне. Опади у вигляді дощу накриють лише західні та південні області.
Температура не зміниться, тому стовпчики термометрів вдень покажуть максимально до +9 градусів, а вночі - до -2 градусів.
Як повідомляє РБК-Україна, через бурхливу негоду 18 лютого без світла залишилися жителі 90 населених пунктів.
При цьому в Укргідрометцентрі зазначили, що сьогодні в Україні буде сонячно, а температура встановиться в межах + 4... + 11 градусів.