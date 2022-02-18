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Вітер, дощ та нічні морози: синоптик поділилася прогнозом погоди на вихідні

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 13:34
Вітер, дощ та нічні морози: синоптик поділилася прогнозом погоди на вихідні Фото: погода на вихідних буде мокрою з дощем і мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вітряна погода встановиться в Україні на майбутніх вихідних, 19 і 20 лютого. Крім того, в більшості регіонів очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

Погода 19 лютого

У суботу в Україні прогнозується шквальний вітер, пориви якого сягатимуть до 15-20 м/с.При цьому на заході, півночі та в центрі країни пройдуть дощі, можливий мокрий сніг.

Температура повітря зафіксується в межах + 4... + 9 градусів. У темний час доби очікуються невеликі морози і ожеледь.

Погода 20 лютого

Вже в неділю вітер в Україні трохи вщухне. Опади у вигляді дощу накриють лише західні та південні області.

Температура не зміниться, тому стовпчики термометрів вдень покажуть максимально до +9 градусів, а вночі - до -2 градусів.

Вітер, дощ та нічні морози: синоптик поділилася прогнозом погоди на вихідні

Як повідомляє РБК-Україна, через бурхливу негоду 18 лютого без світла залишилися жителі 90 населених пунктів.

При цьому в Укргідрометцентрі зазначили, що сьогодні в Україні буде сонячно, а температура встановиться в межах + 4... + 11 градусів.

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