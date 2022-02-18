Вітер, дощ та нічні морози: синоптик поділилася прогнозом погоди на вихідні

Вітряна погода встановиться в Україні на майбутніх вихідних, 19 і 20 лютого. Крім того, в більшості регіонів очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook .

Погода 19 лютого

У суботу в Україні прогнозується шквальний вітер, пориви якого сягатимуть до 15-20 м/с.При цьому на заході, півночі та в центрі країни пройдуть дощі, можливий мокрий сніг.

Температура повітря зафіксується в межах + 4... + 9 градусів. У темний час доби очікуються невеликі морози і ожеледь.

Погода 20 лютого

Вже в неділю вітер в Україні трохи вщухне. Опади у вигляді дощу накриють лише західні та південні області.

Температура не зміниться, тому стовпчики термометрів вдень покажуть максимально до +9 градусів, а вночі - до -2 градусів.