Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные
Фото: на выходные в Украине будет солнечно (GettyImages)
На эти выходные - 19, 20 февраля - в Украине будет солнечная погода. Кроме того, температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
19 февраля
В этот день пол-Украины накроют дожди, а именно западные, центральные и северные области. В других регионах будет сухо. Температура воздуха составит:
- на западе днем +4+9, а ночью -1+2,
- на севере днем +4+6, а ночью -1+1,
- на востоке днем +4+8, а ночью -1+1,
- на юге днем +8+11, а ночью +1+3.
- в центре днем +5+8, а ночью -1+1.
20 февраля
В воскресенье дожди почти покинут Украину. Только на юге ожидаются дожди. На всей остальной территории переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем +4+7, а ночью +2+4,
- на севере днем +4+6, а ночью +2+4,
- на востоке днем +4+8, а ночью +3+5,
- на юге днем +6+10, а ночью +3+6.
- в центре днем +5+8, а ночью +2+4.
Напомним, в Украине сегодня почти во всех областях будут дожди. Такая погода обойдет только Закарпатскую область.