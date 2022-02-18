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Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 11:34
Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные Фото: на выходные в Украине будет солнечно (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На эти выходные - 19, 20 февраля - в Украине будет солнечная погода. Кроме того, температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

19 февраля

В этот день пол-Украины накроют дожди, а именно западные, центральные и северные области. В других регионах будет сухо. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +4+9, а ночью -1+2,
  • на севере днем +4+6, а ночью -1+1,
  • на востоке днем +4+8, а ночью -1+1,
  • на юге днем +8+11, а ночью +1+3.
  • в центре днем +5+8, а ночью -1+1.

Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные

20 февраля

В воскресенье дожди почти покинут Украину. Только на юге ожидаются дожди. На всей остальной территории переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +4+7, а ночью +2+4,
  • на севере днем +4+6, а ночью +2+4,
  • на востоке днем +4+8, а ночью +3+5,
  • на юге днем +6+10, а ночью +3+6.
  • в центре днем +5+8, а ночью +2+4.

Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные

Напомним, в Украине сегодня почти во всех областях будут дожди. Такая погода обойдет только Закарпатскую область.

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