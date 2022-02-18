Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные

На эти выходные - 19, 20 февраля - в Украине будет солнечная погода. Кроме того, температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

19 февраля

В этот день пол-Украины накроют дожди, а именно западные, центральные и северные области. В других регионах будет сухо. Температура воздуха составит:

на западе днем +4+9, а ночью -1+2,

на севере днем +4+6, а ночью -1+1,

на востоке днем +4+8, а ночью -1+1,

на юге днем +8+11, а ночью +1+3.

в центре днем +5+8, а ночью -1+1.

20 февраля

В воскресенье дожди почти покинут Украину. Только на юге ожидаются дожди. На всей остальной территории переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит: