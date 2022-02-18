Из-за непогоды в Украине 90 населенных пунктов остались без света

Из-за непогоды в Украине в пятницу, 18 февраля, 90 населенных пунктов остались без электричества. Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Как отмечается, причиной стали порывы ветра, которые бушевали в некоторых регионах Украины. В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

"По состоянию на 18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях", - говорится в сообщении.

Какие области Украины обесточены: