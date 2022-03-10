Как вести себя в бомбоубежищах: правила и советы от полиции

Что категорически запрещено делать в подвальных помещениях или бомбоубежищах

Ходить по помещению без необходимости

Шуметь

Курить

Самовольно заходить в служебные помещения

Пытаться самовольно отключать или включать агрегаты специального оборудования убежища

Открывать герметические защитные двери укрытия

Зажигать открытый огонь, в том числе газовые лампы и свечи

Приносить легковоспламеняющиеся вещества или вещества, у которых есть сильный запах

Помните, что ваша жизнь во многом зависит от правильных и умелых действий. Следите за сигналами оповещения и обязательно идите быстро в укрытия.

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