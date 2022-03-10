ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Немцы предложили 300 тысяч частных домов для размещения беженцев из Украины

Новина українською →
Берлин, Четверг 10 марта 2022 18:04
Немцы предложили 300 тысяч частных домов для размещения беженцев из Украины Фото: для беженцев из Украины в Германии предложили 300 тысяч частных домов (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Немцы предложили 300 000 частных домов для размещения беженцев из Украины после вторжения России в страну. Заявление сделало Министерство внутренних дел Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство сотрудничает с некоммерческой организацией gut.org AG и некоммерческим подразделением Airbnb.org компании по аренде жилья Airbnb Inc для распределения беженцев по предложениям жилья, говорится в сообщении министерства.

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с момента вторжения из Украины бежали более 2,3 миллиона человек. Большинство из них - женщины и дети.

По состоянию на среду в Германии было зарегистрировано чуть более 80 000 украинских беженцев, и каждый день прибывает все больше.

Многие из них прибывают в Берлин поездом или автобусом, что побудило столицу Германии создать временное жилье в своем закрытом аэропорту Тегель, чтобы вместить до 3000 человек.

Оттуда беженцы будут распределены по домам на более длительный срок в Берлине или в другом месте Германии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины