Як поводитися в бомбосховищах: правила та поради від поліції

Українські міста піддаються обстрілу російських окупантів. І багатьом жителям доводиться тривалий час проводити в підвалах і бомбосховищах. У поліції нагадали основні правила поведінки в такій ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
Що категорично заборонено робити в підвальних приміщеннях або бомбосховищах
Пам'ятайте, що ваше життя багато в чому залежить від правильних і вправних дій. Слідкуйте за сигналами оповіщення та обов'язково йдіть не зволікаючи в укриття.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що німці запропонували 300 тисяч приватних будинків для розміщення біженців з України.
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