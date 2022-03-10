ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как вести себя в бомбоубежищах: правила и советы от полиции

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 18:35
Как вести себя в бомбоубежищах: правила и советы от полиции Фото: Как правильно вести себя в бомбоубежище (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские города подвергаются обстрелам российских оккупантов. И многим жителям приходится длительное время проводить в подвалах и бомбоубежищах. В полиции напомнили основные правила поведения в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Что категорически запрещено делать в подвальных помещениях или бомбоубежищах

  • Ходить по помещению без необходимости
  • Шуметь
  • Курить
  • Самовольно заходить в служебные помещения
  • Пытаться самовольно отключать или включать агрегаты специального оборудования убежища
  • Открывать герметические защитные двери укрытия
  • Зажигать открытый огонь, в том числе газовые лампы и свечи
  • Приносить легковоспламеняющиеся вещества или вещества, у которых есть сильный запах

Помните, что ваша жизнь во многом зависит от правильных и умелых действий. Следите за сигналами оповещения и обязательно идите быстро в укрытия.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что немцы предложили 300 тысяч частных домов для размещения беженцев из Украины.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины