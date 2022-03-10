Как вести себя в бомбоубежищах: правила и советы от полиции
Украинские города подвергаются обстрелам российских оккупантов. И многим жителям приходится длительное время проводить в подвалах и бомбоубежищах. В полиции напомнили основные правила поведения в такой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Что категорически запрещено делать в подвальных помещениях или бомбоубежищах
- Ходить по помещению без необходимости
- Шуметь
- Курить
- Самовольно заходить в служебные помещения
- Пытаться самовольно отключать или включать агрегаты специального оборудования убежища
- Открывать герметические защитные двери укрытия
- Зажигать открытый огонь, в том числе газовые лампы и свечи
- Приносить легковоспламеняющиеся вещества или вещества, у которых есть сильный запах
Помните, что ваша жизнь во многом зависит от правильных и умелых действий. Следите за сигналами оповещения и обязательно идите быстро в укрытия.
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