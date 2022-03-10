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Як поводитися в бомбосховищах: правила та поради від поліції

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Четвер 10 березня 2022 18:35
Як поводитися в бомбосховищах: правила та поради від поліції Фото: Як правильно поводитися в бомбосховищі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українські міста піддаються обстрілу російських окупантів. І багатьом жителям доводиться тривалий час проводити в підвалах і бомбосховищах. У поліції нагадали основні правила поведінки в такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Що категорично заборонено робити в підвальних приміщеннях або бомбосховищах

  • Ходити по приміщенню без необхідності
  • Шуміти
  • Палити
  • Самовільно заходити до службових приміщень
  • Намагатися самовільно відключати або включати агрегати спеціального обладнання сховища
  • Відкривати герметичні захисні двері укриття
  • Запалювати відкритий вогонь, в тому числі гасові лампи та свічки
  • Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах

Пам'ятайте, що ваше життя багато в чому залежить від правильних і вправних дій. Слідкуйте за сигналами оповіщення та обов'язково йдіть не зволікаючи в укриття.

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