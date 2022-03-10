Як поводитися в бомбосховищах: правила та поради від поліції

Українські міста піддаються обстрілу російських окупантів. І багатьом жителям доводиться тривалий час проводити в підвалах і бомбосховищах. У поліції нагадали основні правила поведінки в такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Що категорично заборонено робити в підвальних приміщеннях або бомбосховищах

Ходити по приміщенню без необхідності

Шуміти

Палити

Самовільно заходити до службових приміщень

Намагатися самовільно відключати або включати агрегати спеціального обладнання сховища

Відкривати герметичні захисні двері укриття

Запалювати відкритий вогонь, в тому числі гасові лампи та свічки

Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах

Пам'ятайте, що ваше життя багато в чому залежить від правильних і вправних дій. Слідкуйте за сигналами оповіщення та обов'язково йдіть не зволікаючи в укриття.

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