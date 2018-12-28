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"Вест Хэм" установил клубный рекорд в чемпионате Англии

Новости » Спорт    28.12.2018 - 11:33
"Вест Хэм" установил клубный рекорд в чемпионате Англии
Фото: футболисты "Вест Хэма" празднуют победу над "Саутгемптоном" (twitter.com/westhamutd)

Ранее "молотобойцы" никогда не набирали так много очков за месяц

"Вест Хэм Юнайтед" благодаря победе над "Саутгемптоном" (2:1) в матче 19 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) установил рекордное достижение в истории клуба. Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta.

В декабре "молотобойцы" сыграли 6 матчей, одержав 5 побед (над "Ньюкаслом", "Кардиффом", "Фулхэмом", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптоном"), и потерпев поражение от "Уотфорда". Таким образом лондонская команда довела количество набранных очков за месяц до 15. Ни разу за всю историю Премьер-лиги в ее нынешнем формате "молотобойцам" не удавалось набрать столько очков за один месяц.

При этом лондонский клуб может улучшить это достижение, команда 30 декабря проведет гостевой матч с "Бернли".

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Бернли" в гостевом матче 15 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) и установил таким образом клубный рекорд.

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