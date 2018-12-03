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"Вест Хэм" должен побороться за еврокубки, - Ярмоленко

Новости » Спорт    03.12.2018 - 11:39
"Вест Хэм" должен побороться за еврокубки, - Ярмоленко
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Украинец оценил выступления своей команды

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оценил выступления команды в нынешнем сезоне. Как заявил он изданию zbirna.com, команда должна побороться за еврокубки.

"В последнем матче была одержана крупная выездная победа над "Ньюкаслом" (3:0) - выиграли уверенно, по делу. Я считаю - да это все понимают, - что мы сейчас занимаем далеко не то место, которое нас может устроить. Уверен, что команда будет прибавлять. Постепенно возвращаются в строй травмированные игроки. Думаю, что "Вест Хэм" должен побороться за еврокубки", - сказал Ярмоленко.

Также полузащитник рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

"Настроение у меня нормальное - хватит уже горевать. Я не знаю, когда вернусь на поле, просто выполняю все предписания врачей. Вернуться нужно еще сильнее, и я на это нацеливаюсь. Силы есть. Хочу работать, работать и еще раз работать", - отметил он.

"Вест Хэм" занимает 13 место в чемпионате Англии, имея 15 очков в 13 матчах. 

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