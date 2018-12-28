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"Вест Хем" встановив клубний рекорд у чемпіонаті Англії

Новини » Спорт    28.12.2018 - 11:33
"Вест Хем" встановив клубний рекорд у чемпіонаті Англії
Фото: футболісти "Вест Хема" святкують перемогу над "Саутгемптоном" (twitter.com/westhamutd)

Раніше "молотобійці" ніколи не набирали так багато очок за місяць

"Вест Хем Юнайтед" завдяки перемозі над "Саутгемптоном" (2:1) в матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) встановив рекордне досягнення в історії клубу. Про це в Twitter повідомляє статистичний агрегатор Opta.

У грудні "молотобійці" зіграли 6 матчів, здобувши 5 перемог (над "Ньюкаслом", "Кардіффом", "Фулхемом", "Кристал Пелас" і "Саутгемптоном"), і зазнавши поразки від "Уотфорда". Таким чином лондонська команда довела кількість набраних очок за мысяць до 15. Жодного разу за всю історію Прем'єр-ліги в її нинішньому форматі "молотобійцям" не вдавалося набрати стільки очок за один місяць.

При цьому лондонський клуб може поліпшити це досягнення, команда 30 грудня проведе гостьовий матч з "Бернлі".

Нагадаємо, "Ліверпуль" обіграв "Бернлі" в гостьовому матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) і встановив таким чином клубний рекорд

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