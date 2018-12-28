"Вест Хем" встановив клубний рекорд у чемпіонаті Англії

Фото: футболісти "Вест Хема" святкують перемогу над "Саутгемптоном" (twitter.com/westhamutd)

Раніше "молотобійці" ніколи не набирали так багато очок за місяць

"Вест Хем Юнайтед" завдяки перемозі над "Саутгемптоном" (2:1) в матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) встановив рекордне досягнення в історії клубу. Про це в Twitter повідомляє статистичний агрегатор Opta.

У грудні "молотобійці" зіграли 6 матчів, здобувши 5 перемог (над "Ньюкаслом", "Кардіффом", "Фулхемом", "Кристал Пелас" і "Саутгемптоном"), і зазнавши поразки від "Уотфорда". Таким чином лондонська команда довела кількість набраних очок за мысяць до 15. Жодного разу за всю історію Прем'єр-ліги в її нинішньому форматі "молотобійцям" не вдавалося набрати стільки очок за один місяць.

15 - West Ham have won 15 points in the Premier League in December (P6 W5 D0 L1); their most in a single month of a season in competition history. Bubbling. pic.twitter.com/GYaarnYBsj — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2018

При цьому лондонський клуб може поліпшити це досягнення, команда 30 грудня проведе гостьовий матч з "Бернлі".

Нагадаємо, "Ліверпуль" обіграв "Бернлі" в гостьовому матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) і встановив таким чином клубний рекорд.