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"Ливерпуль" установил клубный рекорд

Новости » Спорт    06.12.2018 - 11:22
"Ливерпуль" установил клубный рекорд
Фото: "Ливерпуль" в матче против "Бернли" (facebook.com/LiverpoolFC)

Так хорошо клуб никогда не стартовал в чемпионате Англии

"Ливерпуль" накануне обыграл "Бернли" в гостевом матче 15 тура английской Премьер-лиги (АПЛ), установив таким образом клубный рекорд. Об этом сообщается на сайте "мерсисайдцев".

В стартовых 15 турах "красные" получили 12 побед и три матча закончили вничью и не потерпели ни одного поражения. Это лучший старт в чемпионате Англии за всю 126-летнюю историю "Ливерпуля".

Несмотря на рекордные показатели, команда Юргена Клоппа с 39 очками идет в АПЛ только второй, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.

В Лиге чемпионов перед последним туром группового этапа "красные" идут третьими. Для выхода в плей-офф им нужно обыграть "Наполи".

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